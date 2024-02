Travolto sul monopattino in via Vincenzo Giuffrida, muore Lorenzo Isaia: donati gli organi

Dolore e commozione per la morte di Lorenzo Isaia, 50 anni, vittima di un incidente avvenuto lo scorso 31 gennaio a Catania. Lorenzo Isaia, catanese che a Messina ha trascorso tutta la sua infanzia e adolescenza, è stato centrato da un’auto mentre percorreva via Vincenzo Giuffrida su un monopattino. Le sue condizioni sono da subito apparse gravi ed è morto dopo otto giorni di coma. Nella città dello Stretto aveva frequentato il liceo Maurolico e l’Università, ma è stato anche uno dei più appassionati animatori della Sinistra giovanile in quegli anni. Ora gli amici e i conoscenti lo ricordano con affetto per il forte senso civico e la bontà che ha dimostrato fino alla fine: gli organi di Isaia sono stati infatti donati, permettendo così di salvare altre vite.