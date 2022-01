Morto dopo otto giorni di agonia il ciclista vittima di un incidente sui Nebrodi

Non ce l'ha fatta Nunzio Chisari, il ciclista vittima di un incidente nel bosco di Malabotta la mattina del 25 dicembre scorso. L'uomo, 50enne originario di Mascali, si è spento ieri alle 13.30 nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Papardo dopo otto giorni di agonia. Sono risultate fatali le gravi lesioni riportate dall'escursionista, finito in un dirupo e ritrovato a distanza di ore dai vigili del fuoco. Le sue condizioni erano risultate subito gravissime tanto da richiedere il trasferimento d'urgenza in elisoccorso a Messina. Chisari si era allontanato da casa nel pomeriggio del 24 dicembre per compiere un'escursione sui Nebrodi in sella alla sua mountain bike. Ma durante il tragitto ha avuto un incidente finendo in dirupo. Le ricerche sono iniziate a distanza di alcune ore dopo che i familiari si erano rivolti alle forze dell'ordine, preoccupati per il mancato rientro dell'uomo. Chisari amava la natura ed in particolar modo il trekking, tante le foto sul suo profilo facebook che adesso raccoglie il dolore di amici e parenti.