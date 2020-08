Piazza Nettuno, 56enne si accascia sul marciapiede e muore

Un uomo di 56 anni è deceduto questa mattina intorno alle 11 e 30 in piazza Nettuno per cause ancora da accertare, ma non legate ad un incidente stradale. Potrebbe aver accusato un malore mentre era intento a praticare attività sportiva nei pressi della pista ciclabile. La polizia municipale è presente sul posto ed ha già avvisato la famiglia. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, giunti tempestivamente per tentare di salvargli la vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.