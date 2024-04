E' morto Pino Pinelli, protagonista della pittura analitica

L'artista Pino Pinelli, tra i protagonisti della corrente della Pittura Analitica, distinguendosi, al suo interno, per la monocromaticità dei suoi lavori, è morto oggi all'età di 85 anni nella sua casa di Milano, città che lo aveva accolto nel 1968, quando trentenne ebbe la sua prima personale alla Galleria Bergamini. Nato a Catania il 1 ottobre 1938, Pinelli negli anni Settanta iniziò la sua carriera luminosa, proprio come la sua pittura, che lo fece inserire negli anni Settanta nel movimento teorizzato da Filberto Menna come "Pittura Analitica". Nella sua ricerca artistica, le forme e i materiali si trasformavano restando però sempre rigorosamente coerenti alla propria aniconicità: Pinelli inventò una tecnica mista, risultante di vari materiali amalgamati che, ricoperti di velature di pittura, assumevano le sembianze di una 'pelle pittorica'' sensualmente tattile, quasi come un velluto. Appartengono a questo periodo la serie delle Topologie (Alterazione del rettangolo, 1971; Punti molli, Alterazione del segmento, 1972) e la serie dei Monocromi, 1973 - 1975, la cui superficie, inizialmente delimitata da una sottile linea di confine esplicita o intuitiva, appariva mossa da una inquietudine, da un movimento percettivo che sembrava quasi il respiro della pittura. Tra le numerosissime mostre collettive si ricordano: Biennale di Venezia (1986 / 1997), Quadriennale di Roma (1986 / 2006), Triennale d'Arte Lalit Kala Akademi di Nuova Delhi, e tra i musei: Galleria Civica di Modena, Galleria Civica di Torino, Musée d'Art Modern di Parigi, Galleria Nazionale di Roma, Palazzo Forti a Verona, Villa Arson di Nizza, Kunstverein di Hannover, Haus am Waldsee di Berlino, Kunstverein di Bregenz, Hochshule für Angewandte Kunst di Vienna, Kunstverein di Francoforte