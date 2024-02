Palagonia, è morto Pippo Ximens: fu lettore dei notiziari di Tele D negli anni '90

E’ scomparso a Palagonia Giuseppe Ximenes, noto a tutti come Pippo, pioniere dell’informazione locale di Tele D, la storica tv del Gruppo Di Fazio. Quando gli sviluppi di internet erano lontani, già negli anni '80 aveva allestito due edizioni dei tg con la lettura di notizie che arrivano via fax. A ricordarlo è Francesco Di Fazio, storico leader del gruppo editoriale.

"Di Pippo avevo perso i contatti negli ultimi anni, ma la sua scomparsa mi addolorata perché a lui sono legati i miei ricordi e quelli della mia famiglia nel mondo dell’emittenza televisiva locale. Pippo collaborava con Radio Marte, emittente di Palagonia, come conduttore tuttofare per un programma di intrattenimento fatto di musica e parole come funzionava al tempo. Nel 1984 iniziò a collaborare con Tele D per il programma 'Fantasy' di Antonio Di Gregorio, come intrattenitore di satira locale prima e come conduttore di un tg antesignano di Striscia La Notizia poi. Nel 1990 la legge Mammì indusse le televisioni locali all’introduzione dei telegiornali e lui fu convertito da conduttore a lettore dei nostri notiziari. La morte di Pippo ci ricorda il tempo passato e gli anni dell’intraprendenza televisiva, ma il suo contributo resterà nella memoria televisiva siciliana".