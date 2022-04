E' morto il professore universitario Ruggero Vigo: era stato investito da un pirata della strada

Dopo essere stato travolto da un'auto pirata lo scorso 12 aprile, all’incrocio tra via Milo e via Eleonora D’Angiò, è morto lo scorso 16 aprile il professore universitario Ruggero Vigo, ordinario di Diritto commerciale presso l'ateneo catanese. Ne da notizia il quotidiano La Sicilia. Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi e le conseguenze delle ferite non gli hanno lasciato scampo. Era andato in pensione da pochi mesi ed aveva 70 anni. Nella nostra città aveva insegnato presso la facoltà di Economia e di Giurisprudenza, mentre in Calabria era stato docente ordinario presso l'università di Catanzaro.