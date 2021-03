Morto Tuccio Fecarotta: la sua gioielleria in via Etnea, uno scrigno di creatività e tradizione

E' morto ieri, dopo una lunga malattia, il gioielliere catanese Ernesto "Tuccio" Fecarotta, personaggio molto conosciuto e stimato a Catania. La sua gioielleria nella centralissima via Etnea, era uno scrigno di creatività tra tradizione -rigorosamente siciliana- e innovazione. Lui stesso girava il mondo alla ricerca di gioielli e oggetti di particolare bellezza e ricercatezza. Un gusto riconoscibile e una eleganza riconducibile sempre alla sua gioielleria. In tanti lo stanno ricordando sui social Anche l'ex sindaco di Catania, Enzo Bianco, con un post su Facebook ha voluto salutarlo: "Tuccio Fecarotta ha smesso di soffrire. Un personaggio vero della nostra città. Un uomo colto e raffinato. Un amico vero. I suoi consigli, il suo sorriso, la sua naturale eleganza, il suo amore per la sua terra, la consapevolezza di rappresentare una grande tradizione. Non lo dimenticherò mai". Anche i rappresentanti del Centro Commerciale Naturale di via Etnea lo ricordano: "Con lui scompare una parte prestigiosa della storia imprenditoriale catanese. Galante ed eclettico è stato tra i fondatori del CCN di via Etnea".