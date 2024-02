E' morto a 57 anni lo speaker radiofonico Ubaldo Ferrini

Ubaldo Ferrini, dj e speaker radiofonico e pioniere delle radio libere a Catania, è deceduto oggi all'età di 57 anni. I funerali si svolgeranno venerdì 23 febbraio 2024 alle 16 presso la chiesa madre di Pedara. Ferrini è stato tutor radiofonico presso Radio Zammù dell'università di Catania e docente di corsi di formazione in vari enti pubblici e privati. Curava una rubrica sulle radio su "La Notizia" ed ha scritto il libro "La radio libera la radio prigioniera". Negli anni '90 aveva fondato Metropolis Dj Point in via Oberdan, passando anche alla vendita online di strumenti musicali. In passato si era occupato della direzione artistica dell’emittente catanese Radio Luna, collaborando anche con TelesiciliaColor e Tele D.