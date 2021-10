Cadavere avvistato in mare: recuperato il corpo di un uomo

É stata la guardia costiera a intervenire a seguito della segnalazione pervenuta alla sala operativa della capitaneria di porto di Catania, in cui si allertava della presenza di un corpo in acqua in prossimità della scogliera di Catania, più precisamente nei pressi di Piazza Nettuno. La motovedetta Cp888 arrivata sul posto ha però ampliato l'area delle ricerche anche allo specchio d'acqua compreso tra San Giovanni Li Cuti ed il porto Rossi. Nonostante le pessime condizioni meteo marine, il personale di bordo è riuscito a recuperare il corpo di un uomo per il successivo trasferimento presso la banchina motovedette della capitaneria di porto di Catania in attesa che la magistratura disponga i previsti accertamenti medico legali per il riconoscimento della salma.

Un Defender della capitaneria presidia piazza Nettuno: le autorità raccomandano di tenersi lontano dalle scogliere ed evitare di esporsi a rischi inutili, in vista dell'arrivo del ciclone mediterraneo che, già dalle prossime ore, si abbatterà sulla costa catanese con violenza ancora maggiore.