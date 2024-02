Morto l’ex sindaco di Palagonia Valerio Marletta, aveva 43 anni

E’ morto l’ex sindaco di Palagonia Valerio Marletta. “Apprendiamo – si legge in un post pubblicato da del PD provinciale di Catania – con sgomento della prematura scomparsa di Valerio Marletta, ex sindaco di Palagonia e protagonista di tante battaglie nella provincia di Catania". “A Pierpaolo Montalto, a Giolí Vindigni, ad ognuno dei compagni e delle compagne di Sinistra Italiana, il nostro più sentito cordoglio per l’enorme perdita. La nostra comunità si stringe alla vostra con sincera commozione. La vita in un attimo ci restituisce la misura e il senso di tutte le cose”, conclude il post.

Il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle di Catania Eugenio Saitta, esprime cordoglio per la prematura scomparsa. “Un accadimento triste - dice il Cinquestelle - viene a mancare una grande personalità della sinistra siciliana. Rivolgo un grande abbraccio alla sua famiglia e alla sua comunità politica”.

La Cgil di Caltagirone: "Non possiamo esprimere il dolore avuto nell’apprendere la terribile notizia del compagno Valerio Marletta che ci ha lasciati questa mattina. Il nostro cuore e i nostri pensieri sono con i suoi familiari. Marletta era il Presidente dell’assemblea generale della Cgil Caltagirone e il sesponsabile della camera del Lavoro di Palagonia. Lascia un vuoto incolmabile nella CGIL calatina. Noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscere Valerio, le sue qualità, la sua forza, il suo senso di giustizia, il suo impegnato nelle lotte sociali accanto ai più deboli, proprio per la gratitudine e il rispetto che gli dobbiamo, cercheremo di fare un modello del suo ricordo".