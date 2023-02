Centenario Verga, alla Biblioteca Bellini la presentazione del catalogo mostra dedicata allo scrittore

La Biblioteca Bellini di via Antonino di Sangiuliano ospiterà, venerdì 17 febbraio alle 17, la presentazione del Catalogo della mostra documentaria "Giovanni Verga, quotidianità di un romanziere" annullata lo scorso venerdì per il maltempo.

Il volume illustra il progetto espositivo che l'Amministrazione comunale e la Regione Siciliana hanno proposto al grande pubblico, tra novembre e dicembre, nel Castello Ursino in occasione del centenario della morte dello scrittore, con documenti in buona parte tratti dal fondo "Eredi Verga" conservato nell'Archivio storico comunale.

Saranno presenti all'incontro in biblioteca, il direttore della Direzione comunale Cultura, Paolo Di Caro, la soprintendente per i Beni culturali e ambientali di Catania, Donatella Aprile, il professore Antonio Di Silvestro, docente di Filologia della Letteratura Italiana del Dipartimento di scienze Umanistiche dell'Università di Catania e curatore del catalogo con la collaborazione di Agata Tarso, il critico cinematografico Franco La Magna, Carla Verga erede dello scrittore.