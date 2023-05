Mostra i video intimi della ex in strada, arrestato un 55enne

I Carabinieri dellla stazione di piazza Verga hanno arrestato per atti persecutori e diffusione illecita di video sessualmente espliciti, un uomo di 55 anni che perseguitava la ex compagna, vent’anni più piccola di lui. I militari hanno bloccato l'uomo in via Gabriele D'Annunzio, dove aveva raggiunto la sua ex e dopo averla insultata aveva cominciato a mostrare i video ai passanti. La ragazza, già monitorata dalle forze dell’ordine grazie al "codice rosso" scattato in seguito alla querela sporta nei confronti dell'ex, è stata trovata nascosta all’interno di un condominio. Il 55enne si trova adesso recluso nel carcere di piazza Lanza.