Peschereccio mitragliato da autorità libiche, Micalizzi: "Altri pagano il 'pizzo' per evitare problemi"

"E' intollerabile che ci siano barche che pagano un pizzo di mille euro al giorno alle autorità libiche, anche se non sappiamo a chi precisamente, potendo così pescare senza problemi e perfino andare a fare rifornimento a Bengasi, con un costo irrisorio per il carburante. Mentre ad altre imbarcazioni italiane viene aperto il fuoco, come nel caso di questa mattina". A denunciare presunte anomalie nei traffici marittimi d'altura è Fabio Micalizzi, presidente della Federazione Armatori Siciliani. Annuncia di aver dato mandato ai suoi legali di acquisire i tracciati delle altre imbarcazioni italiane, che potrebbero essere coinvolte in "movimenti sospetti", grazie alla presunta complicità di autorità libiche.

I colpi di mitra al peschereccio italiano

E' stato lo stesso Micalizzi a rendere noto il danneggiamento del motopeschereccio "Orizzonte" ad opera di una motovedetta libica, dopo essere stato contattato dall'armatore. Si tratta di un'imbarcazione d'altura iscritta nel registro navale di Catania, ma di stazza nel porto siracusano di Ortigia. Il comandante Nino Moscuzza ha accusato un malore, illesi gli altri cinque marittimi. Il motopesca è attualmente ingovernabile. Le pallottole hanno messo fuori uso il timone e bucato un serbatoio dell'olio, danneggiando anche la cabina.

Altre imbarcazioni in zona non sono state attaccate

"Presenteremo anche in questo caso una denuncia alla procura di Roma e di Catania. L'Orizzonte si trovava in acque internazionali - continua Micalizzi - a 96 miglia dalla città libica di bengasi, e non c'era alcuna necessità di intervento armato. Erano infatti presenti in zona altri cinque equipaggi italiani, che non hanno subito alcun attacco. Entro sera - continua - dovrebbe arrivare una nave della Marina Militare, allertata proprio per riportare nelle coste italiane l'imbarcazione ed i marittimi". Il rientro dovrebbe avvenire a Siracusa, in data ancora non comunicata, ma è possibile che si scelga Aci Trezza per permettere le operazioni di scarico del pescato e le riparazione dei danni allo scafo.

Il possibile approdo ad Aci Trezza

"Chiediamo con forza l'intervento del governo Regionale e nazionale - conclude Fabio Micalizzi, che ha sentito telefonicamente il l'armatore Moscuzza - affinchè venga istituito un fondo per le vittime del mare, da usare anche per risarcire i danni che si verificano in queste circostanze".