Trovato in possesso di un motorino rubato: denunciato un 35enne

Nell’ambito del piano straordinario di controllo del territorio avviato dal comando provinciale di Catania, in occasione delle prossime festività del 25 aprile e del 1° maggio, i carabinieri della compagnia di Giarre hanno svolto una vasta attività di controllo sul territorio, in particolare nei comuni di Mascali e Zafferana Etnea.

In questo quadro, nei punti nevralgici del territorio, sono state dislocate numerose pattuglie che con finalità preventive hanno identificato 63 persone nonché sottoposto a verifica 31 autovetture e ai conducenti di 9 esse, però, sono state elevate sanzioni amministrative per mancanza di copertura assicurativa, mancata revisione o uso del telefono cellulare alla guida, motivo per il quale in due casi i veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Inoltre, nell’ambito dell’ azione di contrasto condotta dai carabinieri del comando provinciale di Catania, finalizzata al contrasto del fenomeno dei furti e della ricettazione di parti di autovetture o motoveicoli, crimini che colpiscono duramente i cittadini, al fine di colpire il fiorente mercato nero di ricambi d’auto, riguardante soprattutto centraline, catalizzatori, sportelli, cerchi e gruppi ottici di utilitarie e citycar, ma anche bauletti e parabrezza di scooter, i carabinieri della compagnia di Giarre hanno denunciato per “ricettazione” un 35enne di Zafferana Etnea già conosciuto dalle forze dell’ordine, poiché all’esito di una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione è stato trovato in possesso di un motociclo rubato in Acireale nella notte del 17 aprile scorso.

Analoga attività è stata svolta anche presso l’abitazione di un 45enne di Santa Venerina (CT), anch’egli già in passato coinvolto in vicende giudiziarie, che è stato denunciato per “detenzione abusiva di armi o munizioni” in quanto deteneva 26 cartucce cal. 12 illegalmente detenute, nonché un quantitativo “per uso personale” di 13 grammi di marijuana, motivo, quest’ultimo, per il quale è stato segnalato alla Prefettura quale “assuntore di sostanze stupefacenti”.