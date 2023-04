Lavoro, dipendenti della Motorizzazione in stato di agitazione: possibili disagi nei servizi

Lavoratori della Motorizzazione civile di Catania in stato di agitazione per rendere manifesto il crescente disagio. “Ci vediamo purtroppo costretti a dover alzare il livello della protesta visto che continuiamo a non ricevere risposte dalle varie amministrazioni regionali che si sono succedute nel tempo – dice per la federazione provinciale Ugl Autonomie il coordinatore per le figure professionali di categoria “A” e “B” e lavoratore della Motorizzazione etnea, Alessandro Catalano. I colleghi siamo tutti stanchi ed esasperati e non possiamo ancora continuare ad attendere, dopo tanti anni, le attività di riclassificazione e riqualificazione promesse da ogni amministratore che è passato dai palazzi della Regione. Sin dal giorno dell’assunzione e nel tempo con maggiore intensità a causa della progressiva fuoriuscita di personale di categoria superiore, con passione e dedizione, svolgiamo mansioni che, di fatto, spetterebbero agli istruttori.

Siamo stanchi di attendere e siamo subito pronti allo sciopero se l’Amministrazione regionale non coglierà questo nostro accorato appello – conclude il coordinatore per le figure professionali di categoria “A” e “B” della Ugl Autonomie di Catania, Alessandro Catalano.” Intanto, per , mercoledì 19 aprile 2023 dalle 9 alle 10.30, le sigle sindacali hanno indetto un’altra assemblea sindacale dei lavoratori della Motorizzazione civile etnea per fare il punto della situazione e discutere delle iniziative da intraprendere nelle prossime settimane, per rivendicare il diritto dei profili “A” e “B” di essere riqualificati e riclassificati, non escludendo anche forme di sciopero.