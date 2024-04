Motta, il corso Sicilia si rifà il look: intervento di due giorni

Iniziano domani i lavori tanto attesi di rifacimento del manto stradale del corso Sicilia a Motta Sant'Anastasia. La notizia è stata comunicata dal comune mottese tramite i social. Nello specifico, gli interventi sono fissati per lunedì 8 e martedì 9 aprile. La polizia municipale ha predisposto la chiusura al transito veicolare della via. I residenti potranno accedere. È stato inoltre istituito il divieto di sosta con zona rimozione nell'arteria stradale.

Invece per quanto concerne i mezzi di linea e gli scolasti AST dalle 7:00 alle 18:00 effettueranno solamente la fermata al capolinea nell'area di sosta adiacente al cimitero. Il comune "si scusa per il disagio, ma trattasi di interventi necessari per la nostra sicurezza".