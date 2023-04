Aspettando una corsa che non arriva, il disagio di studenti e anziani

Muoversi da e per Motta Sant'Anastasia tramite i mezzi di trasporto pubblico è diventata un'impresa complicata. Studenti e anziani, in particolare, hanno dovuto fronteggiare nelle ultime settimane una situazione davvero difficile, con corse saltate e quindi un forte disagio per il mancato rispetto degli orari previsti da programma. In particolare i giovani pendolari che studiano a Catania e che, quindi, hanno bisogno di un servizio puntuale e regolare si sono trovati invece più volte in crisi, portando all'esasperazione anche i genitori, costretti agli "straordinari" per recuperare i figli lontano da casa, procurando anche disagi a chi è impegnato a lavoro. Tutta colpa della carenza di mezzi in seno all'Ast.

Già da giorni il comune di Motta per provare ad ovviare al problema, oltre a cercare una soluzione definitiva ha attivato un contatto costante con l'azienda di trasporto pubblico, fornendo quotidianamente ai cittadini un report sulle corse garantite e quelle, invece, cancellate.

Giorgia Urzì, assessore interessato all'argomento del comune di Motta, ha parlato delle problematiche riscontrate. "Siamo a lavoro tutti i giorni, conosciamo i disservizi che hanno riguardato la nostra comunità. Tentiamo di trovare soluzioni per i nostri concittadini, parliamo di una tratta extraurbana e c'è una specifica burocrazia da rispettare, un ruolo importante nella vicenda è quello ricoperto dalla Regione, adibita a regolamentare il trasporto extraurbano, che è proprio quello che ci riguarda. Noi comunque siamo vigili e stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità".

L'Azienda Siciliana Trasporti, contattata da Catania Today in merito, risponde: "L'Ast sta progressivamente incrementando il numero di mezzi disponibili per rispettare la tabella di marcia e riportare a regime le corse nella zona del Catanese, come ha già annunciato la scorsa settimana. L'Ast, infatti, ha già attivato la rimessa in strada di 13 mezzi entro giorno 28 aprile, successivamente entro il 15 maggio saranno assegnati alla stessa zona di Catania anche 7 nuovi bus, che fanno parte di una fornitura 24 mezzi di ultima generazione omologati euro 6 e altri 10 autobus che hanno necessità di interventi tecnici. Per quanto riguarda Motta Sant'Anastasia ieri a causa di problemi tecnici ai mezzi sono state soppresse due corse su venti. Oggi 27 aprile le corse saranno garantite tutte, tranne quella delle 13:45 (Catania/Motta Sant'Anastasia)".