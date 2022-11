Movida, consigliere comunale Di Salvo: "chiusura di via Sangiuliano primo step verso centro storico pedonale"

Come noto, già a partire da ieri sera e per altri due sabato in via sperimentale, l’amministrazione comunale ha disposto un allargamento dell’area pedonale a un tratto di via Antonino di Sangiuliano e strade limitrofe. Un provvedimento che nasce dalle ultime determinazioni assunte dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e dal tavolo tecnico operativo interforze. “La garanzia della sicurezza in città è una delle questioni maggiormente sentite tra i catanesi” spiega il consigliere comunale Salvo di Salvo. “Adottare misure come quella proposta dal comitato sulla sicurezza, - continua Di Salvo - rappresenta un’iniziativa alla quale bisogna prestare la dovuta attenzione, in particolar modo se il tentativo sperimentale riesca a garantire quei fenomeni di controllo e di sicurezza tanto auspicati per poter calmierare quella che è stata definita movida ribelle e che la città non tollera più. Si tratta di un primo step per immaginare un nuovo modello del centro storico sempre più pedonale. Ma non basta: è necessario progettare e realizzare in prossimità dell’area pedonale, le infrastrutture necessarie come i parcheggi interrati. Senza dimenticare, poi, il miglioramento del servizio di trasporto pubblico per permettere, grazie ai parcheggi scambiatori, un continuo e semplice interscambio tra il mezzo privato e, appunto, il trasporto pubblico", conclude Di Salvo