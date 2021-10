Centro storico, controlli dei green pass e sanzioni per l'occupazione del suolo pubblico

Controlli del green pass e dell'ordine pubblico nel cuore della movida catanese. I carabinieri della compagnia di piazza Dante, con il personale delle fiamme gialle e della polizia locale, hanno perlustrato la zona compresa tra Piazza Sciuti, via Gemellaro, via Santa Filomena e le vie adiacenti. Le forze dell'ordine hanno verificato a campione il possesso della certificazione “green pass” da parte degli avventori dei numerosi locali pubblici. L'attività di controllo è stata anche estesa alla repressione della "mala movida" che ha caratterizzato il dibattito degli ultimi giorni. Il titolare di un ristorante di via Gemmellaro è stato sanzionato per l'occuapazione abusiva occupazione di suolo pubblico.