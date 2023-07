Controlli tra le vie della movida, 12mila euro di multa ad una pizzeria di via Dusmet con lavoratori in nero

Continuano i controlli interforze tra le vie della movida catanese Il centro storico è stato diviso in differenti aree operative, corrispondenti di massima all’area compresa tra via Umberto, via Etnea e via Vittorio Emanuele e comprendente le vie Antonino di Sangiuliano, Sant’Orsola, Santa Filomena, Gemmellaro, Coppola e le piazze Bellini e piazza Scammacca, all’area comprendente le piazze Federico di Svevia e Currò e la via Plebiscito e, in ultimo, all’area racchiusa tra la stazione centrale e la zona delle Ciminiere, in cui si trovano diverse discoteche e locali. Sono stati impiegati degli equipaggi della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della polizia locale, che, coordinati da un funzionario di pubblica sicurezza, hanno vigilato sulle dinamiche collettive ed operato diversi controlli nei confronti di attività commerciali, avventori o semplici persone in transito in strada. La squadra di polizia amministrativa della questura ha controllato 2 ristoranti (i nomi non sono stati resi noti), i cui titolari sono stati invitati a presentarsi presso gli uffici della questura per accertare la regolarità della somministrazione esterna. Durante il controllo in una pizzeria in zona via Dusmet, gli ispettori hanno accertato la presenza di lavoratori in nero, denunciando il titolare ed elevando una sanzione di 12 mila euro.

Ispezionata anche un'agenzia di scommesse con diverse slot machine. Inoltre, gli specialisti della squadra amministrativa della questura hanno esteso i controlli anche in provincia. All’interno di un agriturismo hanno trovato una discoteca abusiva, il cui titolare è stato denunciato per aver consentito una serata con intrattenimento musicale che ha coinvolto circa 200 persone trovate su una pista da ballo con dj ed apparati audio e luci. Gli verrà contestata anche la somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche senza la necessaria scia comunale e sanitaria Complessivamente, sono state fermate 158 persone, 54 veicoli, eseguiti 2 fermi amministrativi per mancanza del casco protettivo ed ispezionati 4 esercizi pubblici.