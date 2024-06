Dall'alt al folle inseguimento: a Catania sempre più persone fuggono dai posti di controllo

“Alfa 1, Alfa 1 una donna si è presentata all’ospedale Cannizzaro con ferite da percosse procuratele dal marito, attiviamo il codice rosso”. È con questa comunicazione arrivata via radio all’attenzione del vice questore, Antonino Ciavola, che ha inizio il “secondo tempo” della notte dietro le quinte delle volanti della polizia di Catania. Terminata l’attività di repressione in via Capo Passero, l’attenzione degli agenti si sposta quindi verso l'ennesimo caso di violenza sulle donne. A far luce sull'episodio andranno due pattuglie, come da protocollo, mentre noi ci dirigiamo verso via Auteri, dove su segnalazione di due agenti in borghese, vi è un’auto sospetta, una 500X bianca, probabilmente utilizzata per lo spaccio di droga al dettaglio. Gli agenti, con l’aiuto del fiuto di Ares, il pastore tedesco dell’unità cinofila, passa al setaccio la vettura. L’esito del controllo è negativo.

Il tempo di rifiatare però non c’è, soprattutto quando il weekend è alle porte. Una delle cinque volanti dislocate sul territorio è all’inseguimento di un veicolo che ha forzato un posto di controllo e sta sfrecciando per le strade del lungomare mettendo a repentaglio l’incolumità propria e dei tanti utenti che affollano l’arteria. L’inseguimento a sirene spiegate si conclude in viale Ruggero di Lauria, nelle vicinanze di un noto bar della zona. Il giovane al volante di una Fiat Panda viene fermato e perquisito. Con lui anche gli altri due occupanti, minorenni. Dagli accertamenti risulterà privo di patente, mai conseguita. Il ragazzo, verrà portato via dagli agenti per resistenza a pubblico ufficiale e il mezzo sarà sequestrato.

“Episodi come questo sono sempre più frequenti. Spesso da normali posti di controllo – spiega Ciavola – nascono inseguimenti. Chi senza patente, chi senza revisione, chi senza copertura assicurativa cerca di fuggire mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini e anche la nostra”. Il riferimento è al folle inseguimento, avvenuto lo scorso 1 maggio, di due ragazzi a bordo di uno scooter lungo il viale Kennedy in cui un operatore è stato investito, fortunatamente senza riportare gravi conseguenze.

Un poliziotto investito durante un folle inseguimento in viale Kennedy Il primo maggio scorso, durante i controlli disposti dal questore in occasione della festa dei lavoratori, due minori a bordo di un scooter non hanno rispettato l'alt della polizia, forzando il posto di blocco e dandosi alla fuga. Ne è nato quindi un inseguimento lungo viale Kennedy, con le volanti che cercavano di bloccare i fuggitivi. Nonostante gli intimi di fermarsi, il giovane alla guida dello scooter ha travolto un agente della polizia, facendolo cadere a terra e ferendolo. L'inseguimento è proseguito per le vie della città, con l'elicottero della polizia che seguiva i fuggitivi dall'alto e forniva indicazioni alle volanti a terra. I due minorenni sono stati finalmente bloccati in via Ammiraglio Caracciolo grazie a una manovra dei motociclisti della polizia. Lo scooter, risultato privo di copertura assicurativa e revisione periodica, non era rubato, ma i due ragazzi hanno cercato di fuggire per evitare le sanzioni per le numerose violazioni al codice della strada.

La lunga notte a bordo dell’Alfa 1 sta per volgere al termine. Prima di rientrare in questura, arriva l’ultima segnalazione: una donna stava per essere scippata in via Vittorio Emanuele da un uomo a bordo di una moto enduro. Una volante si è già recata sul posto per prestare i primi soccorsi, mentre la sala operativa della questura monitora la situazione e fornisce indicazioni nella "caccia" al ladro. Le pattuglie dell’ultimo turno smontano. Per loro ad attenderli, l'indomani, c’è il servizio di ordine pubblico allo stadio. C’è la gara di ritorno dei playoff di Serie C.

