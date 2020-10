Coronavirus, l'appello di Bonaccorsi: "Movida responsabile per evitare misure drastiche”

Un appello al senso di responsabilità ai cittadini per evitare assembramenti nelle zie e piazze della movida e davanti a bar, pub e ristoranti arriva dall’amministrazione comunale, in vista del fine settimana. Il vicesindaco Roberto Bonaccorsi e l’assessore Ludovico Balsamo hanno incontrato una rappresentanza degli esercenti, anche alla luce dell’orientamento emerso nel comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto, in cui il Comune ha avuto parte attiva nella condivisione dell’impostazione di rafforzare al massimo i controlli anti covid evitando, almeno in questa fase, provvedimenti restrittivi di accesso a vie, strade e piazze. Verrà invece attivato un incisivo sistema di controlli e monitoraggio attento, per valutare le condotte rispettose del distanziamento interpersonale di quanti si recano nelle zone maggiormente frequentate soprattutto nelle ore serali.

Con i titolari delle attività commerciali, alla luce dei divieti dell’ultimo dpcm, il comune ha rinnovato una linea di collaborazione avviata, utile a migliorare le condizioni di accesso, fruibilità e sicurezza di alcune zone, in una logica di condivisione delle responsabilità e delle inevitabili difficoltà che queste restrizioni comportano per i locali, soprattutto di quelli che operano prevalentemente nelle ore notturne. “Il difficile momento che attraversiamo - ha detto il vicesindaco Roberto Bonaccorsi, a conclusione della riunione coi titolari degli esercizi commerciali - impone a tutti senso di responsabilità. Nonostante il dpcm prevedesse la possibilità di emanare ordinanze di chiusura, con il comitato per l’ordine e la sicurezza alla presenza del prefetto e del questore e coi commercianti abbiamo ritenuto di dare alla città ancora un’opportunità, una chance in più per tutti, rimandando al buon senso dei cittadini. Andare nei locali deve continuare a rimanere un momento di piacere e non un sacrificio, ma per continuare a farlo occorre che tutti mettano in atto comportamenti responsabili evitando assembramenti. Solo se questo avverrà potremo continuare a evitare misure drastiche, che sarebbero una sconfitta per tutti”.