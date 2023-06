Movida selvaggia, multati quattro locali in via Gemmellaro

I carabinieri e la polizia locale, hanno eseguito dei controlli su quindici pub di via Gemmellaro. Tra questi, i militari hanno accertato che 4 attività, 2 di proprietà di cittadini catanesi e 2 di cittadini del Bangladesh, non erano in regola perché occupavano abusivamente suolo pubblico con tavolini e sedie. Per questo motivo i titolari delle attività commerciali sono stati sanzionati e invitati a rimuovere subito quanto allestito in strada. Per poter continuare ad usufruire degli spazi pubblici, i proprietari delle attività commerciali in questione potranno richiedere alla Città Metropolitana di Catania, esattamente come hanno fatto i loro colleghi in regola, il nulla osta all’occupazione di spazi e aree pubbliche, previo pagamento del canone unico patrimoniale, che viene stabilito calcolando la superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico.

I carabinieri hanno esercitato anche delle attività di verifica del rispetto delle prescrizioni imposte agli arrestati domiciliari. Infine, sono stati effettuati controlli alla circolazione stradale. Su 75 persone e 25 veicoli fermati, sono state comminate 14 sanzioni per circa 33mila euro, con contestuale sequestro e fermo amministrativo di 6 veicoli.