Movida, il Comune intensifica i controlli: multati quattro minimarket che vendevano alcool dopo le 22

Quattro esercizi commerciali di vicinato sono stati verbalizzati dalla polizia municipale di Catania per la vendita di bevande alcoliche dopo le ore 22, limite orario disposto dall’ ordinanza sindacale n.6 del 23 marzo scorso emanata per ridurre i disturbi alla quiete pubblica e gli episodi di violenza in centro storico, correlati alla movida. Lo scorso 24 giugno si è tenuto in Prefettura un apposito vertice per aumentare il controllo delle istituzioni nelle zone particolarmente "calde" della nostra città. In dettaglio, sono stati multati due negozi in piazza Turi Ferro, uno in viale Regina Margherita e un altro in piazza Stesicoro. Il comando della polizia locale di piazza Spedini ha reso noto che lunedì 11 e martedì 12 luglio sarà sospeso il ricevimento al pubblico per il concomitante svolgimento dei concerti di “Ultimo” allo Stadio Massimino, che comportano la chiusura al traffico veicolare di ampie zone vicine di Cibali, nelle giornate di svolgimento dei due eventi.