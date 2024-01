Movida, spaccio di stupefacenti e abuso di alcolici: posti di controllo delle forze dell'ordine

Con ordinanza del Questore di Catania sono stati predisposti mirati servizi interforze di vigilanza e di ordine pubblico. I dispositivi realizzati hanno operato su una zona di intervento, al cui interno si trovano numerosi pub, locali di somministrazione di alimenti e bevande nonché consueti luoghi di ritrovo. Nell’area operativa, compresa tra piazza Vincenzo Bellini e le vie Antonino di Sangiuliano, Mons. Ventimiglia, Landolina e Coppola, i servizi sono stati eseguiti da agenti della Questura di Catania, della polizia scientifica e della polizia stradale, da militari della guardia di finanza e dei carabinieri.

Nel corso dei servizi, inoltre, è stata eseguita una capillare perlustrazione delle piazze e delle vie circostanti, alternata alla realizzazione di molteplici posti di controllo. Le pattuglie, in particolare, hanno svolto mirati servizi per contrastare le violazioni in materia di sosta. Nella zona circostante piazza Bellini, gli equipaggi sono stati dislocati in modo da evitare l’accesso alla zona pedonale dalle strade laterali, soprattutto di motocicli, ma anche per vigilare sulle condotte degli avventori, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa, come lo spaccio di stupefacenti o l’abuso di alcolici tra i giovani. Con questo obbiettivo, in piazza Bellini, gli agenti della Polizia Stradale hanno eseguito soprattutto controlli del tasso alcolemico.

Nel corso dei servizi, nella zona del Teatro Massimo sono state identificate 21 persone e controllati 9 veicoli, con la contestazione di 5 infrazioni di norme del Codice della Strada, soprattutto per divieto di sosta, lungo le vie Sangiuliano e Mons. Ventimiglia, per la mancanza di copertura assicurativa, per il mancato uso del casco alla guida di motocicli e per guida senza patente. Eseguite, altresì, 5 perquisizioni personali per la ricerca di stupefacenti e controllati 4 locali. Eseguiti, inoltre, controlli e verifiche nei confronti di esercizi pubblici e commercianti ambulanti, durante i quali è stata contestata l’occupazione abusiva di suolo pubblico ad un venditore ambulante, con il conseguente sequestro amministrativo dei giocattoli che esponeva in vendita.