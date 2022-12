La chiusura di via Sangiuliano non piace ai ristoratori: "Incassi dimezzati"

I ristoratori del centro catanese dimostrano il loro malcontento contro la chiusura al traffico di via Sangiuliano, dall'altezza della via Manzoni all'incrocio con via Ventimiglia, per il secondo sabato di fila. Si tratta di un provvedimento sperimentale preso dalla Prefettura, d'intesa con el altre forze dell'ordine, motivato da esigenze di ordine pubblico, che potrebbe concludersi la prossima settimana o venire riconfermato. "La mala-movida non riguarda la via Sangiuliano - spiega il presidente provinciale di Mio Italia, Roberto Tudisco - che ha dovuto affrontare solo un problema di viabilità nei pressi di via Coppola, relativo ad auto in seconda e terza fila in corrispondenza di alcuni pub frequentati dai giovani il venerdì e il sabato notte. Tra l'altro, questa situazione si era risolta nei mesi scorsi grazie alla presenza di tre pattuglie della polizia municipale, che permanevano in zona dalle 23 e 30 fino alle 2 del mattino. Adesso siamo noi a fare le spese di questa fase sperimentale di chiusura pedonale. Per la seconda settimana, gli incassi di ristoranti, gelaterie ed altre attività commerciali della zona, si sono ridotti del 50 per cento. Non possiamo essere noi a pagare le conseguenze dei comportamenti sbagliati adottati da alcuni cittadini, che ritengo vadano perseguiti in altro modo".