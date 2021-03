Multe per un bar di via Armando Diaz: i clienti erano seduti oltre l'orario limite

Nell’ambito dei controlli “anticovid” a persone e a esercizi commerciali delle ultime due settimane, gli agenti hanno provveduto a far chiudere per 5 giorni un bar di via Armando Diaz e a multare la titolare, assente al momento del controllo, ed un suo congiunto pluripregiudicato, che si trovava all’interno del locale facendo le sue veci. La sanzione è scattata per l’aver consentito ad alcuni avventori, velocemente dileguatisi alla vista dei poliziotti, di sedere al tavolo per consumare cibi e bevande oltre l’orario consentito delle diciotto. Intensa è stata anche l’attività svolta dagli agenti durante il normale servizio di controllo del territorio al fine della prevenzione e repressione dei reati predatori e delle condotte illecite in materia di circolazione stradale. Infatti, sono state contestate ben 36 violazioni al codice della strada, che hanno complessivamente comportato 14 tra sequestri e fermi amministrativi di veicoli, per mancanza della copertura assicurativa, per guida senza patente e per mancanza del casco. Sono state contestate 4 violazioni per uso di sostanze stupefacenti.