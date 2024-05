Lettori: "Multato in corso Martiri, ma le strisce gialle sono invisibili"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore, che ha ricevuto una multa dopo aver parcheggiato la sua auto in corso Martiri della Libertà. "Ieri ho ricevuto una multa mentre la mia auto era parcheggiata in corso dei Martiri della Libertà. La situazione è stata particolarmente frustrante poiché il posto in cui avevo parcheggiato non aveva alcuna segnaletica, né orizzontale né verticale, che indicasse un divieto di sosta. I funzionari dell'Amts, però, hanno dichiarato che le strisce di delimitazione erano presenti sul gradino del marciapiede. A mio parere, queste strisce erano quasi invisibili, rendendo difficile, se non impossibile, accorgersene. Mi sembra che la multa sia stata emessa con una certa malizia da parte dei signori dell'Amts. Nonostante ritenga ingiusta la sanzione, ho deciso di pagarla comunque. Tuttavia, la sensazione è quella di essere stato derubato, come se mi avessero sottratto dei soldi direttamente dal portafoglio".