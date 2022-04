La forestale multa gli "incivili" che abbandonano rifiuti sull'Etna

Il personale del corpo forestale della Regione Siciliana in forza al distaccamento di Randazzo, nel contesto di una imponente operazione di controllo del territorio, ha individuato diversi “proprietari di rifiuti” che erano stati abbandonati in diverse zone del Parco dell’Etna e soprattutto lungo i bordi della strada provinciale “Quota 1000”, costantemente deturpata dagli incivili. Frugando fra i sacchi abbandonati, hanno trovato documenti in grado di risalire con precisione ai responsabili, che ovviamente sono stati sanzionati. E trattandosi di un’area del Parco dell’Etna la sanzione di 600 euro , prevista per le aree non protette, viene raddoppiata. Il personale del corpo forestale, questa volta in area del Parco dei Nebrodi, ha sanzionato 8 persone che, incuranti dei cartelli, si sono introdotti all’interno delle aree demaniali di Camisa e Trearie con la propria auto. Alla fine sono state 12 le sanzioni amministrative.

I controlli sono stati effettuati in seno a una vasta operazione condotta dagli uomini del distaccamento per reprimere i reati e gli illeciti maggiormente diffusi nelle aree del Parco, dove spesso si verificano abusi edilizi, reati contro il patrimonio, bracconaggio e inosservanza al regolamento del Parco dell’Etna e dei Nebrodi. Decine sono stati i controlli effettuati in particolare lungo le strade, i torrenti e le periferie dei centri urbani, dove vengono abbandonati, da ignoti, rifiuti di ogni genere, anche ingombranti catalogati come rifiuti urbani, speciali e a volte pericolosi. Una intensa operazione di vigilanza è stata effettuata nelle zone rurali, allo scopo di controllare la piaga dei furti nelle abitazioni di campagna dove a volte ignoti, approfittando dell’assenza dei proprietari, compiono delle vere e proprie razzie.