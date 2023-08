Catanesi indisciplinati alla guida, 80mila euro di multe a luglio

“Buona Estate Sicura”, è il nome dell’operazione che, dallo scorso mese di luglio, impegna reparti e militari del Comando Provinciale Carabinieri di Catania per garantire un sereno e sicuro godimento delle ferie estive ai catanesi e ai turisti. Nel mese di luglio, sono state elevate 85 sanzioni per di circa 80mila euro. Le sanzioni dei carabinieri sono state elevate soprattutto per mancata copertura assicurativa e revisione periodica, guida senza patente, casco e cinture o utilizzando il cellulare, colpendo, in particolare, quelle condotte di guida che possono creare un serio pericolo per l’incolumità degli utenti della strada, siano essi automobilisti, persone trasportate o pedoni.