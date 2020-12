Multata la titolare di una crispelleria in via Raffaello Sanzio

Nell’ambito dei controlli amministrativi sulle norme messe in atto per limitare il contagio da Covid-19, gli agenti della squadra amministrativa della questura di Catania hanno proceduto al controllo di un chiosco per la preparazione di crispelle sito nella zona di viale Raffaello Sanzio. La titolare aveva attivato l’esercizio senza essere in possesso della segnalazione certificata di inizio attività e aveva ampliato l’occupazione del suolo pubblico senza essere autorizzata. E' stata multata ai sensi degli articoli 1,2 e 20 della Legge Regionale 18/95. Inoltre, si è proceduto al sequestro amministrativo cautelare delle attrezzature usate per l’attività in questione.