Controlli incrociati nelle vie della movida, multe agli indiscipinati

Nell’ambito della movida del centro storico il questore di CataniaMario Della Cioppa ha predisposto dei servizi di controllo con il personale della polizia di Stato e della polizia locale nella zona compresa tra piazza Carlo Alberto, via Gemmellaro e via Umberto e vie limitrofe, allo scopo di ispezionare i numerosi esercizi pubblici presenti e gli avventori del venerdì sera. Durante i controlli sono stati impiegati equipaggi della questura, del reparto prevenzione Crimine Sicilia Orientale, della polizia scientifica, della squadra di polizia amministrativa della divisione pasi e personale della Polizia Locale. In totale sono 70 le persone controllate, 36 i veicoli e 13 gli esercizi commerciali. Elevate sanzioni per un controvalore di circa 2000 euro. I reati contestati sono mancanza di assicurazione, mancata revisione, mancato utilizzo del casco protettivo e divieti di sosta, nonché relativi sequestri di veicoli. Tra gli esercizi pubblici controllati ne sono stati sanzionati due per occupazione di suolo pubblico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.