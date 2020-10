Controlli sul rispetto delle norme anti-Covid e multe della polizia

Continuano i controlli della polizia di Stato sul rispetto delle norme contenute nel dpcm del 25 ottobre 2020 sulla prevenzione del diffondersi del Coronavirus. Sono stati sanzionati i responsabili di una sala gioco ubicata in centro storico, al cui interno si trovavano alcune persone, tra cui due pregiudicati. Sono stati sanzionati per la mancanza della documentazione Scia e Dia sanitaria. Comminate sanzioni per un totale di 8400 euro e la chiusura dell’attività per 5 giorni. Successivamente, è stato sanzionato il titolare di un centro scommesse-bar ubicato nell’area di Nesima inferiore al cui interno, nonostante per l’ora tarda fosse prevista la chiusura del negozio, stazionavano alcuni avventori che stavano consumando delle bevande. Oltre alla sanzione pecuniaria, al gestore è stata applicata la sanzione accessoria della chiusura del locale per giorni 5.

