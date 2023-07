Controlli negli stabilimenti balneari ed in altre attività, scoperti dodici lavoratori in nero

I carabinieri della Compagnia di Fontanarossa, supportati dai colleghi dei nuclei Cio, Nil e Nas, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio dislocato sui territori sia di Misterbianco che La Playa, finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e alla verifica del rispetto delle norme igienico – sanitarie ed in materia di legislazione sociale. Sono stati denunciati tre commercianti, rispettivamente titolari di un’impresa edile, di un’officina e di un forno, tutti ubicati a Misterbianco, per aver omesso di sottoporre a visita sanitaria i loro dipendenti. Sono in tutto 11 i lavoratori che, da ulteriori accertamenti, si è scoperto che fossero irregolari. E' quindi scattata anche una multa di 2.000 euro per ogni titolare e la sospensione momentanea dell’attività. Nell’ambito dello stesso servizio di controllo, è stato multato anche il titolare di un vivaio, perchè è stata riscontrata la presenza di un lavoratore in nero. Sul versante costiero l’attenzione dei carabinieri si è invece concentrata sugli stabilimenti balneari. Multati i titolari di due lidi di viale Kennedy, in quanto avevano entrambi trasformato uno spogliatoio in locale adibito a deposito di alimenti, installandovi un congelatore senza alcuna autorizzazione sanitaria. I due gestori sono incorsi in una multa di 2.000 euro con intimazione al ripristino dello stato dei luoghi. I nomi degli stabilimenti e dei locali ispezionati non sono stati resi noti. Per quanto riguardai controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno identificato 42 persone e controllato 14 veicoli, elevando 4 sanzioni amministrative per un importo complessivo di 643 euro.