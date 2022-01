Ancora controlli sul green pass in centro, ma diminuiscono le multe

Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al rispetto delle disposizioni anti-Covid, eseguite ormai con cadenza settimanale, i carabinieri della compagnia di piazza Dante sono stati impegnati nello svolgimento di alcunie isezioni per la verifica del green pass, oltre che per verificare il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. In città sono state controllate 39 persone e sottoposte a verifica 7 attività commerciali del centro storico, appartenenti a tutte le categorie commerciali. Bilancio tutto sommato in positivo. Soltanto in un’occasione è stato multato il titolare di un’attività di ristorazione, in zona piazza Palestro, perchè aveva omesso di controllare il possesso del green pass ad un dipendente, a sua volta sanzionato per esserne sprovvisto.