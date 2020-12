Daspo urbano per tre parcheggiatori abusivi: uno di loro ha preso 21 multe

Il questore di Catania ha emesso tre provvedimenti di “Daspo urbano”, inibendo ad altrettanti parcheggiatori abusivi l’accesso in Piazza Federico di Svevia, comprese le aree ricadenti tra le vie S. Angelo Custode, Plebiscito, Cardinale Dusmet, piazza Verga e piazza Papa Giovanni XXIII, le aree di parcheggio di corso Martiri della Libertà, via Marchese di Casalotto, via 6 Aprile e via Archimede. questi provvedimenti avranno la durata di un anno ed hanno lo scopo di evitare che possano nuovamente riprendere la loro attività illecita. Uno di essi, D.P., è stato pure denunciato per aver esercitato forti pressioni nei confronti di un cittadino, al fine di farsi consegnare denaro per poter parcheggiare la propria auto in Piazza Federico di Svevia, minacciandolo di gravi ritorsioni sullo stesso mezzo. Gli altri due T.F. (sanzionato nel 2020 ben 21 volte) e V.V. risultavano già colpiti dal Daspo urbano semestrale nel 2017 e nel 2018. Arrivano inoltre anche le prime revoche del reddito di cittadinanza ai parcheggiatori abusivi. Infatti, l’azione avviata su input del questore, in collaborazione con la guardia di finanza, con la polizia locale e con l’Inps, ha dato i primi risultati e 6 parcheggiatori abusivi smetteranno di ricevere il sussidio statale. Sono anche stati denunciati per percezione indebita di pubbliche erogazioni.