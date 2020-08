Ancora multe e denunce per i parcheggiatori abusivi della Plaia

Dei controlli di polizia sono stati effettuati sempre nel quartiere San Giorgio ed hanno consentito di denunciare in stato di libertà un pregiudicato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti Inoltre sono stati sorpresi 6 soggetti che detenevano cocaina o marjuana ai fini dell'uso personale, con il ritiro delle patenti di guida nei casi in cui necessario, multa e segnalazione alla prefettura. È stato accertato che uno degli assuntori percepiva il reddito di cittadinanza e che, così come da lui stesso dichiarato, esercitava in nero l’attività di gestione e raccolta illegale di rifiuti speciali, fatto che verrà segnalato agli enti competenti. In viale Kennedy sono stati identificati e sanzionati diversi parcheggiatori abusivi con molti precedenti di polizia. Un uomo nazionalità marocchina, pluripregiudicato di 57 anni, è stato denunciato in stato di libertà anche per essersi trattenuto illegalmente sul territorio italiano. Un secondo soggetto di nazionalità irakena, di 42 anni e già condannato anche per associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina, è stato denunciato in stato di libertà perché inottemperante all'ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal questore di Catania, a seguito di decreto di espulsione del Prefetto. Inoltre, una donna di 35 anni è stata indagata in stato di libertà per il reato di violazione colposa dei doveri riguardanti la custodia del suo veicolo sottoposto a sequestro del quale, non avendolo custodito adeguatamente, aveva denunciato il furto. Un uomo di 60 anni è stato indagato in stato di libertà per il reato di omessa denuncia armi e si è proceduto anche al ritiro cautelare di una carabina ad aria compressa ed un fucile automatico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.