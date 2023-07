Scoperti quattro lavoratori in nero in una gastronomia di via del Rotolo: quasi 20 mila euro di sanzioni

I carabinieri della compagnia di Piazza Dante, insieme al personale dei nuclei Cio e Nil, hanno quindi effettuato un servizio di monitoraggio coordinate nelle aree commerciali del centro cittadino, con l’obiettivo di verificare l’osservanza delle prescrizioni in materia di legislazione sociale e sicurezza, a tutela dei lavoratori.

E' stato denunciato il titolare di una gastronomia in via del Rotolo poiché nei locali erano presenti 4 lavoratori che oltre ad essere irregolari, non erano nemmeno stati sottoposti alle procedure di sorveglianza sanitaria. Dagli accertamenti effettuati nell’immediatezza è emerso che il commerciante non aveva versato i contributi previdenziali ai 4 operai. L’esercizio è stato immediatamente sospeso e il titolare, un catanese di 38 anni, sanzionato per un importo pari 19.528,50 euro, in quanto i suoi dipendenti non avevano alcun tipo di contratto e non erano stati sottoposti agli accertamenti medici e non aveva versato i contributi previdenziali.

Per quanto riguarda i controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno identificato 53 persone e controllato 35 veicoli, elevando 15 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, per un importo complessivo di 4.763 euro ed il sequestro di 4 auto prive di assicurazione. Tra le sanzioni: mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente.