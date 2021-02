Controlli al Fortino e nei pressi di piazza Dante: multe per automobilisti e per un macellaio

I carabinieri della compagnia di piazza Dante hanno messo un atto un servizio di controllo del territorio in piazza Dante e piazza Palestro. Erano presenti anche i Nas che hanno elevato sanzioni per 8mila euro al titolare di una macelleria sita in piazza Dei Miracoli, per carenza dei requisiti sanitari previsti per legge, somministrazione abusiva di carne sul posto e procedure hccp non conformi. Non sono mancate anche le ispezioni su strada. Un sorvegliato speciale è stato denunciato per inosservanza delle prescrizioni a suo carico ed un parcheggiatore abusivo che percepiva il reddito di cittadinanza è stato denunciato e la sua posizione sarà segnalata all'Inps. Infine, 19 mila euro di multe sono state elevate agli automobilisti indisciplinati: tre di loro guidavano senza patente, quattro persone non avevano la necessaria assicurazione, tre avevano dimenticato i documenti. Seguono una sanzione per guida senza casco, una per guida di mezzo sottoposto a fermo amministrativo e una per mancanza di revisione.