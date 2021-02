Controlli per il rispetto delle norme Covid: multato un ristoratore del centro

Nel quadro delle attività disposte garantire il rispetto delle vigenti norme per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, i carabinieri di Catania hanno incrementato i servizi di controllo in quei luoghi, pubblici o esercizi commerciali, che maggiormente favoriscono fenomeni di aggregazione. In via Antonino di Sangiuliano i carabinieri di Piazza Dante hanno verificato ben oltre l’orario consentito la presenza di una decina di avventori all’interno di un noto ristorante. A carico del titolare, già sottoposto a precedente provvedimento soltanto lo scorso 10 febbraio, è stata pertanto disposta la chiusura temporanea dell’esercizio commerciale per 5 giorni e, analogamente, è stata elevata anche la prevista sanzione amministrativa nei confronti degli avventori. Sono in corso dei controlli anche a San Giovanni Li Cuti per evitare assembramenti.