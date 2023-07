Arriva l'ordinanza anti-degrado: cento euro di multa per chi imbratta i muri, alcol vietato fuori dai locali

Stretta del Comune per preservare il decoro urbano dai vandali e dai cittadini poco rispettosi delle regole basilari del quieto vivere. "Chiunque attui comportamenti che contrastino col decoro, la vivibilità e la decenza urbana come l’occupazione impropria di spazi pubblici e privati, di beni monumentali e di arredi urbani o li danneggi con spray o altre vernici, potrà essere sanzionato con cento euro di multa".

Cosa prevede l'ordinanza

Lo stabilisce una nuova ordinanza del Sindaco Enrico Trantino. In base a questa iniziativa, adottata sulla base di una proposta del corpo della polizia locale Stefano Sorbino, non si potrà stazionare nelle zone del centro storico interessate dalla movida consumando bevande alcoliche al di fuori delle aree di pertinenza dei pubblici esercizi autorizzati, emettendo schiamazzi e creando molestie ai residenti e agli altri avventori. Al bando le scritte su muri di abitazioni e monumenti di qualsiasi tipo e massima attenzione al centro storico. E niente alcolici da asporto dopo le 21.

Trantino: "Arginare percezione di insicurezza"

"Purtroppo alcune condotte si ripetono – ha spiegato il sindaco Enrico Trantino- nonostante gli interventi delle autorità preposte alla pubblica sicurezza, volti a ripristinare condizioni minime di vivibilità urbana, di riposo e di tranquillità dei residenti e che hanno riscontrato un limite nella carenza di specifiche disposizioni attuate per sanzionare i comportamenti causa del degrado diffuso del territorio. Con questi presupposti -ha aggiunto Trantino- abbiamo pensato a un’ordinanza sindacale come strumento per arginare i fenomeni che suscitano la percezione di insicurezza e di incuria della città stessa, in forte contrasto con le iniziative di valorizzazione della vocazione turistica della città e del suo patrimonio storico, culturale sostenute dall’amministrazione comunale e dagli altri enti preposti. A questo quadro va annesso che le condotte irrispettose della tutela e della sicurezza del territorio urbano tendono a produrre danni all’ambiente attraverso un maggiore sversamento di rifiuti e un maggiore imbrattamento del suolo e degli edifici, tale da dover ricorrere spesso ad interventi straordinari di pulizia o riqualificazione urbana coi relativi costi a carico della collettività. Oltre a determinare anche una seria turbativa alla tranquillità ed al riposo dei residenti".

Niente alcolici da asporto dopo le 21

L’osservanza dell’ordinanza è affidata in via prioritaria al corpo di polizia municipale di Catania. Il provvedimento, vigente fino al 31 dicembre 2023, è stato inviato anche a tutte le altre forze dell’ordine che per quanto di competenza. Sempre al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, in considerazione delle molte persone che vivono la città e dei tanti turisti che per le vacanze hanno scelto Catania, con un’altra ordinanza della Direzione Attività produttive dopo le ore 21 è vietata su tutto il territorio cittadino la vendita di bevande alcoliche da asporto in contenitori di vetro e lattine, ferma restando la possibilità della somministrazione ai tavoli e all'interno dei pubblici esercizi e negli spazi esterni oggetto di concessione.