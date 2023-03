Multiservizi risponde al capogruppo Mpa: "Azione di rinnovamento improntata su criteri di efficienza e legalità"

"L’azione di rinnovamento intrapresa dal Cda di Catania Multiservizi spa è improntata unicamente su criteri di efficienza, legalità e rigore. Invero, essa risponde alla riscontrata necessità di affrontare - senza indugio - alcune significative questioni irrisolte e, per tal via, scongiurare che l’Azienda si trovi a dover affrontare conseguenze giuridico/finanziare assimilabili a quelle che stanno riguardando altre società a partecipazione pubblica", si legge nella nota della Multiservizi in risposta a quanto pubblicato ieri. Secondo, infatti, Orazio Grasso, capogruppo Mpa al consiglio comunale di Catania, la nomina da parte del consiglio di amministrazione della Multiservizi, di un nuovo organigramma della società sarebbe stata "una scelta le cui motivazioni sono ancora ignote e non sono state esplicitate in nessun documento ufficiale”.

"Sin dal proprio insediamento, avvenuto il 13 luglio 2023, il Cda della Catania Multiservizi ha dovuto affrontare gravi e urgenti emergenze, non ultima il pagamento all’Erario, in unica soluzione, della ingente somma di 3,7 milioni di Euro, relativa a pendenze tributarie non onorate delle passate gestioni. A ciò si aggiungano le azioni di razionalizzazione e contenimento dei costi del personale assunte in questi mesi, finalizzate a mantenere la Società in equilibrio finanziario, nonostante le decurtazioni degli importi di cui al contratto di servizio disposte dal Comune di Catania, in ragione delle imprescindibili esigenze di contenimento della spesa derivanti dallo stato di dissesto dell’Ente - precisa la Multiservizi - In tale quadro, si innesta l’adozione da parte del Cda - cristallizzata in atti tempestivamente inviati all’Organismo di Controllo Analogo - del nuovo assetto macro-organizzativo aziendale, mediante il quale l’organo amministrativo - in virtù della autonomia che gli è propria - ha operato una redistribuzione delle funzioni tecniche - in linea con quanto previsto dal CCNL di categoria e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - onde coniugare la primaria esigenza di garantire la qualità dei servizi mediante il corretto utilizzo del personale in servizio e un’equa e funzionale ridistribuzione delle competenze. Scelte che non incidono in alcun modo sull’inquadramento giuridico dei dipendenti e che sono n linea con le determinazioni del Socio unico Comune di Catania, che con proprio atto d’indirizzo, ha individuato una organizzazione aziendale fondata su una distribuzione cd “orizzontale” delle responsabilità inerenti i settori tecnici".

"Non si comprende, poi, il rilievo in ordine al mancato confronto con le rappresentanze sindacali posto che gli stessi atti adottati da ogni CDA che si è succeduto nel tempo non sono mai stati sottoposti alle OOSS e nessun rilievo in merito è mai stato sollevato né dai Consiglieri né dalle stesse rappresentanze sindacali. Infine, si rileva singolare che il consigliere Grasso - candidato per il rinnovo del consiglio comunale - riponga preoccupazioni su mere questioni organizzative aziendali - peraltro in assenza di alcun contraddittorio con l’amministrazione della Società e in ragione di “malumori”-, omettendo, invece, di intervenire su aspetti di primaria importanza (nonchè di stretta competenza del consiglio comunale) quali la stesura del nuovo contratto di servizio (attesa la scadenza dell’attuale prevista per il 31.12.2023), in assenza del quale la Società non potrebbe che essere posta in liquidazione", conclude la nota.