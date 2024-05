Muore schiacciato da un escavatore, Rifondazione Comunista: "La prevenzione segna il passo"

"Attendiamo indagini serie ed approfondite in un settore in cui la prevenzione segna il passo come dimostra il ripetersi di andamenti infortunistici 'antichi' come il ribaltamento", dichiarano il responsabile regionale Lavoro ed il segretario regionale Sicilia del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea Mario Pugliese e Nicola Candido