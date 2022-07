Muore storico esponente della Protezione civile siciliana: "Era conosciuto in tutta la Regione"

La Protezione civile siciliana è in lutto per la morte di Salvatore Zito, volontario della protezione civile, meglio conosciuto come Totò. Una figura storica, soprattutto a Partinico, ma anche nel resto dell'Isola visto che era presidente regionale dei volontari di Protezione civile e da tempo collaborava assiduamente sia con la Regione che con tanti altri enti locali in tutta l'isola.

"Era conosciutissimo oltre i confini provinciali e i messaggi di cordoglio e stupore per la sua scomparsa, in queste ore, arrivano anche da parte dei colleghi del resto della Sicilia, che lo avevano incontrato personalmente nel corso degli ultimi venti anni - si legge in un post del dipartimento regionale della protezione civile -Alla famiglia di di Salvatore Zito giungano le condoglianze del Dirigente Generale della Protezione Civile Siciliana, Salvo Cocina, anche a nome delle donne e degli uomini della protezione civile regionale".

Zito apparteneva anche all'Organizzazione europea vigili del fuoco volontari di Partinico. Si è spento all'ospedale di Partinico all'età di 58 anni dopo avere lottato contro una grave malattia. Lascia la moglie e due figli.