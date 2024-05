Aci Sant'Antonio, inaugurati i murales del percorso "Artisti del carretto"

Sono stati inaugurati sabato pomeriggio ad Aci Sant'Antonio i murales che formano il percorso "Artisti del Carretto", dedicati a sei artisti santantonesi divenuti "patrimonio immateriale". Un progetto reso possibile grazie al bilancio partecipato, su proposta di Flavio Mirulla, e portato a compimento grazie all’artista Salvatore Ligama e al supporto dei volontari del Servizio Civile, che hanno contribuito a rendere interattive le opere e ad accompagnare i partecipanti, spiegando ogni murales. "Un momento molto sentito dalla cittadinanza - ha spiegato l’assessora alla Cultura, Agata Spinto - È evidente che celebrare l’arte e l’identità santantonese sia una delle cose più richieste dalla collettività. Crediamo fortemente che questo rappresenti il fulcro della nostra comunità, e devo dire che in qualche modo si sta adeguando ai tempi, riuscendo a diventare uno dei modi migliori per trasmettere la nostra identità i più giovani. Giovani che hanno collaborato per realizzare questo progetto", ha sottolineato, ponendo poi l’accento sulla presenza di Nerina Chiarenza, l’unica dei sei artisti ancora in vita (a breve novantenne), che ha partecipato allo svelamento del suo murales.

Oltre al ritratto della Chiarenza, che si trova in via Regina Margherita, è stato realizzato quello del maestro Domenico Di Mauro, le cui opere hanno varcato le soglie nazionali ed europee, esposte fin negli Stati Uniti d’America e in Russia. Anche il suo murales è presente in via Regina Margherita, a pochi passi dal precedente; e poi Antonio Zappalà, in via Tito (poco distante dai due), Paolo Rapisarda, in via Roma, così come Vincenzo Di Mauro (le opere che li ritraggono sono una di fianco all’altra) e Raimondo Russo, in via Orestano, nei pressi dalla chiesa della Madonna delle Grazie.

"Mettiamo sotto la luce del sole un patrimonio umano e artistico che rende grande il nostro Comune. Mi preme ringraziare - ha detto il sindaco Quintino Rocca - l’autore della proposta, Mirulla, l’artista che ha realizzato le opere, Ligama, e i ragazzi del Servizio Civile, che hanno provveduto a realizzare dei qr Code, posti sotto ogni opera, che se inquadrati permettono di apprendere la storia dell’artista, e ci consentono di aggiornare nel tempo le informazioni, rendendo di fatto queste opere sempre al passo con i tempi". La passeggiata per vedere le opere ha trovato conclusione al museo del Carretto Siciliano. Il primo cittadino ha espresso la volontà di vedere un angolo dedicato a ciascuno dei sei artisti, a testimonianza del fatto che i lavori sull’identità del comune di Aci sant’Antonio sono continuamente in fieri.