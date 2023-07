Scomparsa improvvisa

Lutto nella musica, morto Toni Carbone: musicista dei Denovo e produttore

Dopo aver fatto parte dei Denovo, il bassista catanese ha prodotto molti giovani artisti e non ha mai smesso di occuparsi di musica. Impossibile non conoscerlo per chi ha bazzicato concerti e cose di musica in città negli ultimi quarant'anni