Musumeci nominato Commissario per l'emergenza sanitaria in Sicilia

Il governatore Nello Musumeci è stato nominato dalla presidenza del Consiglio dei ministri commissario per l'emergenza sanitaria in Sicilia. Lo ha confermato lo stesso presidente della Regione a margine dei lavori su 'La sanita' post Covid-19' a Catania. "Stiamo lavorando sul territorio per isolare sul nascere il contagio - ha dichiarato - così non avremo bisogno di un eccessivo numero di posti letto. Abbiamo 30 persone in terapia intensiva, non siamo in emergenza, ma lavoriamo per prepararci al peggio e al Covid hotel per alleggerire gli ospedali. Abbiamo acquistato due milioni di tamponi rapidi perchè vogliamo subito individuare il positivo, stiamo andando nelle scuole con i test salivari per evitare ai bambini il fastidio dei tamponi. Stiamo facendo - ha aggiunto - tutto quello che è utile in una fase di costante tensione e attenzione".

"I numeri dicono che in Sicilia ci sono poco più di 200 contagiati, la Campania ne ha circa 700. E' chiaro che rispetto alle regioni del Mezzogiorno non siamo in emergenza, per non parlare di regioni del Nord", ha precisato Musumeci. "Noi - ha proseguito - con il 'bollettino di guerra' quotidiano dovremo avere a che fare anche per il prossimo anno, alla fine ci stancheremo di sentire quanti sono i contagiati e i guariti. Dobbiamo abituarci a conviverci con questo maledetto virus con cautele e prudenza senza farci prendere dalla paura".