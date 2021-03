Musumeci: "Il passaporto vaccinale è un'ottima idea, abbiamo una strategia"

"Il passaporto vaccinale è un'ottima idea, abbiamo una strategia che vorremmo mettere in atto a proposito delle isole minori. Ne abbiamo parlato con il generale Figliuolo che è venuto a trovarci in Sicilia e vorremmo cominciare con la somministrazione del vaccino sia agli abitanti che agli operatori turistici". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, intervenendo in collegamento dalla sede della Regione a Catania, alla trasmissione di Raiuno "Oggi è un altro giorno". "L'isola di per sé rappresenta un luogo meno esposto alla pandemia e c'è bisogno di iniziare a lavorare prima che si entri nella stagione vera e propria - ha detto il governatore siciliano -. Stiamo aspettando che dal commissario nazionale si possa iniziare a somministrare i vaccini nelle isole minori. Per noi è importante iniziare dal settore turistico".