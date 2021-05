Musumeci: "Vaccinazione di massa nei piccoli Comuni montani"

Una campagna di vaccinazione che sta accelerando. In Sicilia, infatti, è cominciata la settimana che potrebbe essere l'ultima da zona arancione. Nell'isola si spera di passare in giallo da lunedì prossimo

"Dopo le isole minori, anche nei piccoli Comuni montani cominceremo nei prossimi giorni la campagna di vaccinazione generalizzata. Si inizierà con i centri al di sotto dei mille abitanti, ma contiamo di ampliare presto la platea. È quanto siamo riusciti ad ottenere dalla intesa con la struttura del generale Figliuolo. Ho dato disposizione alle Asp affinché predispongano la necessaria organizzazione, nella certezza che potranno contare anche sulla piena collaborazione dei sindaci". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dopo un colloquio avuto con il commissario nazionale Covid, generale Francesco Figliuolo.

Una campagna di vaccinazione che sta accelerando. In Sicilia, infatti, è cominciata la settimana che potrebbe essere l'ultima da zona arancione. Nell'isola si spera di passare in giallo da lunedì prossimo. Ieri, sono stati 589 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, su 19.530 tamponi processati, con una incidenza del 3% La Regione è terza per numero di contagi giornalieri.

E si corre anche sulla vaccinazione estesa a nuove categorie, abbassando ancora l'età di chi puo' ricevere le dosi: sono partite le prenotazioni per chi ha più di 16anni con patologie. La campagna dedicata a questa fascia di popolazione riguarda chi rientra nella categoria 4. "Aprire la vaccinazione anche a questa categoria - si legge sulla pagina Fb di Costruire salute della Regione Siciliana - è un passo importante verso il reale contenimento del contagio ed un ritorno alla normalita' nella vita dei siciliani. Rendiamo la Sicilia piu' sicura". Chi rientra in questa categoria riceverà dosi di Pfizer o Moderna: le seconde somministrazioni, su disposizione del ministero della Salute, saranno programmate non più, rispettivamente, a 21 e 28 giorni, ma tra il 35esimo e il 42esimo giorno.