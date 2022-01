Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Nasce a Catania Il Liceo Coreutico “Turrisi Colonna”, proprio al centro città. Si tratta di uno dei pochi Licei Coreutici statali in Sicilia. Il centralissimo liceo coreutico del Turrisi Colonna è nato grazie al forte impegno e alla determinazione del Dirigente Scolastico Emanuele Rapisarda. Per raggiungere l’importante traguardo è stato però determinante il sostegno del Sindaco della Città Metropolitana di Catania Salvo Pogliese, del Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione della Regione Sicilia Roberto Lagalla e dell’Assessore alla Famiglia della Regione Sicilia Antonio Scavone, nonché del Direttore Generale dell’U.S.R. Sicilia Stefano Suraniti. Il “Turrisi Colonna”, La scuola più antica di Catania, con ben più di 160 anni di storia, accoglie al suo interno altri quattro Licei: Scienze Umane, Economico-Sociale, Linguistico e Musicale. L’ultimo nato, il Coreutico offre grande opportunità per i ragazzi particolarmente dotati e motivati che vogliono conseguire un’alta formazione specifica nell’ambito della danza. Il percorso di studi è volto all’apprendimento tecnico- pratico della danza e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura. Lo studente approfondisce e sviluppa le conoscenze e le abilità, maturando la padronanza necessaria dei linguaggi coreutici sotto gli aspetti dell’interpretazione, esecuzione e rappresentazione, in una prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. La danza e la musica viaggiano sullo stesso binario dell’arte e si completano, sembra quasi che guardando un balletto si concretizza lo spartito e si traduce in armonia. La scuola crea così delle basi solide per un futuro danzatore in grado di affrontare il palcoscenico, sia dal punto di vista tecnico che interpretativo. Già attive le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2022/2023 Grande soddisfazione per l’attivazione del coreutico presso il Turrisi Colonna è stata espressa dal Maestro Lino Privitera, uno dei maestri di danza classica più esperti di Catania.